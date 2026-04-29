Il Milan Club "Gianni Rivera" Val di Serchio, ha organizzato nei giorni scorsi, nella splendida cornice del ristorante "Il Bugno" a Fornaci di Barga, il ritorno nel club, che porta il suo nome sin dalla fondazione nel 1979, del grande Gianni Rivera. E’ stato un evento esclusivo alla presenza di oltre 180 ospiti; il Golden Boy del calcio italiano, quale primo giocatore a conquistare il prestigioso premio del Pallone d’oro, come ha sottolineato con orgoglio la Presidente del Club Roberta Andreuccetti: "Contattati per il tour esclusivo di dieci date (come il numero della sua maglia) in visita ai Milan Club con il suo nome, abbiamo accettato di buon grado perché possiamo dirci onorati di questa scelta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serata dell’orgoglio rossonero. Nel segno del “golden boy“ Rivera

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