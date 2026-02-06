Le Olimpiadi made in Italy già stupiscono il mondo cerimonia nel segno dell’orgoglio e dell’identità

Da secoloditalia.it 6 feb 2026

Questa sera lo stadio di San Siro ha fatto tremare il pubblico con un boato che ha annunciato l’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Alle otto in punto, le luci si sono accese e la cerimonia è partita sotto il segno dell’orgoglio e dell’identità italiana. La pista si anima di colori e musica, mentre gli atleti e le delegazioni di tutto il mondo si preparano a vivere due settimane di sport e emozioni.

Un boato dello stadio di San Siro, alle 20 in punto, ha scandito l’inizio dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli spalti  illuminati da tantissimi braccialetti al led, gli applausi, il tributo alla Bellezza Italiana e ad Antonio Canova, massimo esponente del Neoclassicismo e figura chiave nella costruzione di un’idea di bellezza che ha influenzato l’arte occidentale in tutto il mondo. Il mito di Amore e Psiche in scena è diventato racconto simbolico di attrazione, trasformazione e unione, traducendo in immagine il concetto di Armonia come dialogo tra elementi differenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

