Vergil Ortiz Jr sfida Golden Boy dopo l' arresto del match con Ennis

Vergil Ortiz Jr. ha deciso di mettere in discussione la decisione di Golden Boy Promotions, dopo che il suo match contro Ennis è stato annullato. La causa nasce da un problema contrattuale tra il pugile e l’agenzia, che ha portato a un’ordinanza giudiziaria. Ortiz ha dichiarato di voler ottenere chiarimenti e di essere pronto a lottare per i suoi diritti. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di boxe, che si chiedono come si evolverà la vicenda.

Una controversia contrattuale nel panorama pugilistico riguarda Vergil Ortiz Jr. e Golden Boy Promotions, con l'agenzia legale che ha emesso un'ordinanza restrittiva per impedire al pugile di siglare accordi alternativi al contendente designato. La situazione mette in stand-by la carriera di uno degli atleti welter più invulnerabili della categoria, mentre le proposte di promoter concorrenti rischiano di ridefinire i prossimi passi verso un match atteso a livello internazionale. Ortiz si appoggia a una gestione legale per contestare i termini promozionali imposti dall'accordo attuale. Secondo la sua difesa, Golden Boy avrebbe exercitato pressioni per accettare la sfida contro Jaron "Boots" Ennis senza presentare alternative concrete, violando una clausola contrattuale che prevedeva la valutazione di tre possibili avversari.