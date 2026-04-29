La settima puntata del Serale di Amici 25 è stata registrata il 30 aprile 2026, portando nuove anticipazioni sui concorrenti in gara. La puntata si avvicina e si fanno i primi nomi dei possibili eliminati, anche se ufficialmente non sono stati ancora annunciati. I partecipanti si preparano a questa fase finale, mentre gli spettatori attendono di scoprire chi lascerà il talent nelle prossime manches.

Amici 25 si prepara alla settima puntata del Serale con nuove anticipazioni sulla registrazione del 30 aprile 2026. Il talent di Maria De Filippi, ormai nella fase decisiva, entra nel vivo con otto allievi ancora in gara e diversi nomi già indicati come possibili eliminati. Il nome dell’allievo favorito alla vittoria Quando si registra e quando va in onda. Il Serale torna con la settima registrazione prevista per giovedì 30 aprile 2026 presso lo Studio 8 Elios Mediaset di Roma. La puntata sarà poi trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 2 maggio 2026, mostrando le sfide decisive di questa fase. Amici 25: la data della finale e della semifinale Amici 25, registrazione della settima puntata: gli ospiti già annunciati.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, settima puntata: chi sono i favoriti all’eliminazione

AMICI 25 - PRIMA PUNTATA - CHI SONO I 3 ELIMINATI

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Temi più discussi: Serale Amici 25: sabato 2 maggio 2026 la settima puntata. Anticipazioni su eliminazioni, ospiti e giudici; Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Serale Amici 2026: le pagelle della sesta puntata del 25 aprile.

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