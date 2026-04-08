La registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 25 è prevista per giovedì 9 aprile 2026 e andrà in onda sabato su Canale 5. Durante la serata saranno presenti alcuni ospiti e si conosceranno i nomi dei concorrenti che rischiano l’eliminazione. La trasmissione continua a coinvolgere il pubblico con le sfide tra i ragazzi e le esibizioni degli ospiti speciali.

Il Serale di Amici 25 si prepara a una nuova registrazione prevista per giovedì 9 aprile 2026, con la quarta puntata in onda sabato su Canale 5. Il talent condotto da Maria De Filippi entra sempre più nel vivo, mentre cresce l’attenzione del pubblico sugli sviluppi della gara, tra sfide, equilibri tra squadre e primi indizi su ospiti e possibili eliminazioni. Il vero stipendio degli insegnanti di canto e ballo Amici 25: cosa aspettarsi dalla quarta registrazione del Serale. La quarta puntata del Serale Amici 25, che verrà registrata il 9 aprile 2026, segna un passaggio importante nella fase finale del programma. Con undici allievi ancora in gara, ogni manche può incidere in modo decisivo sul percorso dei concorrenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, registrazione quarta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazione

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA - CHI SONO GLI ELIMINATI

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Valentina Pesaresi eliminata dal Serale di Amici 25 dopo la sfida con Caterina Lumina. Le sue parole preoccupano i fan #Amici25 #ValentinaPesaresi - facebook.com facebook