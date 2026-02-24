ragazza violentata a san zenone milano 26enne maliano condannato a 12 anni di carcere

Un giovane di 26 anni, di origine maliana, ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza a San Zenone, Milano. La causa dell'aggressione sarebbe stata il suo tentativo di approfittarsi della vittima mentre camminava da sola verso la stazione. La ragazza aveva raccontato di essere stata sorpresa e aggredita senza poter reagire, portando alla condanna definitiva dell’uomo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

Il 26enne del Mali - accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne a San Zenone al Lambro (Milano) - è stato condannato con rito abbreviato dal gup di Lodi a 12 anni di carcere e all'espulsione a pena espiata. Come emerso dalle indagini, la violenza è avvenuta intorno alle 23 di sabato 30 agosto 2025 mentre la giovane stava raggiungendo da sola, a piedi, la stazione ferroviaria locale per prendere l'ultimo treno di giornata., L'uomo, che ha una moglie e due figli e che all'epoca dei fatti lavorava in cucina in una struttura di accoglienza per migranti, aveva chiesto scusa e aveva versato un risarcimento alla vittima, che non si è costituita parte civile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

