Un uomo afgano è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver violentato una ragazza di 15 anni nel parco Tiberio. Secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe portato la vittima in una zona nascosta del parco, dietro alla casetta dell’acqua dismessa, prima di commettere la violenza. La vicenda si è svolta in un’area pubblica frequentata da cittadini e giovani.

Prima l’avrebbe portata in una zona appartata del parco Tiberio, dietro alla casetta dell’acqua in disuso. Poi, qui, avrebbe iniziato a palpeggiarla con insistenza sempre maggiore nelle parti intime. E persino davanti al ripetuto rifiuto della giovane, una brasiliana all’epoca dei fatti appena 15enne, un 23enne di origini afgane non si sarebbe comunque fermato, arrivando a costringere la ragazzina ad avere con lui un rapporto sessuale completo. Uno stupro avvenuto nell’estate del 2021 in piena notte, a due passi dal centro di Rimini. Un presunto abuso contestato al 23enne imputato per l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore, che per questo è stato condannato ieri a quattro anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violentò una 15enne nel parco Tiberio. Afgano condannato a 4 anni di carcere

Articoli correlati

Violentò una 14enne conosciuta sui social nel Varesotto, aggressore condannato a sei anni di carcereÈ stato condannato a sei anni di carcere il 21enne che la sera del 14 aprile scorso aggredì e violentò una ragazza di 14 anni nei pressi della...

Violenta una 15enne approfittando della fiducia della madre: condannato a 7 anni di carcereUn uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Violentò una 15enne nel parco Tiberio...

Temi più discussi: Violentò una 16enne nel Tarantino: condannato a 10 anni l’amico di famiglia; Violentò una quindicenne, condannato a quattro anni un atleta di karate; Violentò una 15enne nel parco Tiberio. Afgano condannato a 4 anni di carcere; Droga e poi violenta la fidanzata 15enne: condannato a 9 anni e tre mesi.

Violenta una 15enne approfittando della fiducia della madre: condannato a 7 anni di carcereUn uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne ... fanpage.it

Violentò una quindicenne, condannato a quattro anni un atleta di karateAd agosto del 2021 si era fatto seguire da una 15enne in una zona appartata del parco Marecchia, a Rimini. E lì, una volta rimasti da soli, avrebbe abusato di lei. Di questo era accusato un 23enne, ... rainews.it

Sieropositivo violentò ripetutamente l’amica della moglie poi morta di Aids: chiesti 24 anni per omicidio volontario e lesioni gravissime https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/sieropositivo-violento-ripetutamente-lamica-della-moglie-poi-morta-di-aids-chiesti-24- - facebook.com facebook

Violentò una 16enne nel Tarantino: condannato a 10 anni «l’amico di famiglia» x.com