I carabinieri hanno effettuato tre interventi tra Bagnaia, Sutri e Capranica-Vetralla, che hanno portato al sequestro di più di 200 grammi di droga, tra cocaina, eroina e hashish. Durante le operazioni sono stati arrestati due persone. Le forze dell’ordine hanno agito nel corso di controlli mirati in diverse zone della provincia. La droga sequestrata sarà analizzata e le persone coinvolte sono state portate in caserma.

Tre interventi dei carabinieri tra Bagnaia, Sutri e Capranica–Vetralla hanno portato a sequestri di droga (oltre 2 etti tra cocaina, eroina e hashish) e arresti. Per gli stupefacenti sono finiti in manette un 20enne e un 62enne, mentre a Sutri è scattato l'aggravamento della misura cautelare per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

MAXI SEQUESTRO AL CASELLO: NELLA RUOTA DI SCORTA 20 KG DI DROGA | 20/02/2026

Notizie correlate

Leggi anche: Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccio

I movimenti sospetti di un 21enne attirano l'attenzione dei carabinieri: nascondeva oltre 200 grammi di drogaUn 21enne catanese, intorno alle 18 e 30, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno notato dei movimenti sospetti...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sequestro di oltre 200 grammi di droga, due arresti; Operazione antidroga tra Treviso e Mantova, arresti e sequestri di droga; Terzigno, allevamento abusivo con oltre 200 animali: scatta il sequestro; In auto con decine di dosi di hashish e marijuana: arrestato 27enne.

Terzigno, allevamento abusivo con oltre 200 animali: scatta il sequestroOltre 200 animali, di cui 62 suini, tutti sprovvisti di elementi di identificazione per la tracciabilità e di autorizzazioni sanitarie, tenuti in strutture ... ilmattino.it

Cagliari, 1.200Kg di pesce non tracciato e mal conservato: scatta il sequestroMaxi operazione di Guardia Costiera e Finanza a Quartu: sequestrati 1.200 kg di pesce senza etichette e sigilli a uno stabilimento abusivo ... cagliaripad.it

Complessivamente cinque gli indagati di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Tra i reati contestati sequestro di persona, atti persecutori e uccisione di animali - facebook.com facebook

Il sequestro di due navi da parte dell’Iran è una storia grossa x.com