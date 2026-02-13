Droga in auto oltre 200 grammi tra hashish e marijuana | assolto dall’accusa di spaccio

P. è stato assolto dall'accusa di spaccio di droga dopo essere stato trovato con oltre 200 grammi tra hashish e marijuana nella suaauto. La sostanza stupefacente era stata sequestrata durante un controllo di routine, ma le prove non sono bastate per condannarlo. La vicenda si è conclusa con un'udienza che ha confermato l'innocenza dell’uomo, mettendo fine a un procedimento che aveva suscitato molta attenzione.