Droga in auto oltre 200 grammi tra hashish e marijuana | assolto dall’accusa di spaccio
P. è stato assolto dall'accusa di spaccio di droga dopo essere stato trovato con oltre 200 grammi tra hashish e marijuana nella suaauto. La sostanza stupefacente era stata sequestrata durante un controllo di routine, ma le prove non sono bastate per condannarlo. La vicenda si è conclusa con un'udienza che ha confermato l'innocenza dell’uomo, mettendo fine a un procedimento che aveva suscitato molta attenzione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto P.M.C., 41 anni di Benevento, fermato alla fine del 2023 per droga. L’episodio risale al 27 dicembre 2023, quando i Carabinieri della stazione di Ponte avevano trovato l’uomo in possesso di oltre 221 grammi di hashish e circa 55 grammi di marijuana. A seguito del controllo, era scattata la misura degli arresti domiciliari. Nei giorni successivi, però, durante l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, la dottoressa Di Carlo, la misura cautelare era stata revocata, consentendo a P. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
