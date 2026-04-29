All’Università di Firenze è stata inaugurata la mostra “Senzatomica”, dedicata ai rischi legati al nucleare. L’esposizione si propone di affrontare il tema con un’attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni, evidenziando le problematiche con immagini e materiali informativi. L’evento si svolge in un momento in cui la questione nucleare continua a essere al centro del dibattito pubblico e politico.

Firenze, 29 aprile 2026 – Sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo. Arriva all’Università degli Studi di Firenze la mostra itinerante “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, ospitata dal 4 al 15 maggio al polo Morgagni, in viale Morgagni 4044. L’esposizione sarà inaugurata lunedì 4 maggio alle 17 alla presenza della professoressa Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all’Inclusione e Diversità, e di Roberto Francini, presidente della Fondazione Be the Hope. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 14-17. Un viaggio per riflettere su ciò che è stato e sui rischi del presente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Senzatomica” all’Università di Firenze: in mostra il rischio nucleare

Notizie correlate

NATO: scudo nucleare contro il rischio di una nuova corsa alle armiGli ambasciatori dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica hanno dato il via libera lunedì a una dichiarazione ufficiale che ribadisce l’impegno...

Navigare il Futuro, premiati all’Università di Firenze i manager di domaniFirenze, 3 marzo 2026 – Il progetto Delta, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani, Irene Finocchiaro, Cristiano Romiti, Francesco Giovacchini ha...