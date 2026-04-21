NATO | scudo nucleare contro il rischio di una nuova corsa alle armi

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ambasciatori dei 32 Paesi membri della NATO hanno approvato una dichiarazione che conferma l’impegno per il controllo delle armi nucleari e il rispetto del Trattato sulla non proliferazione nucleare dell’ONU. La decisione è stata presa lunedì e rappresenta un passo formale all’interno dell’Alleanza Atlantica nella gestione delle questioni nucleari. La dichiarazione sottolinea l’intenzione di mantenere uno scudo nucleare e di evitare una nuova corsa agli armamenti.

Gli ambasciatori dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica hanno dato il via libera lunedì a una dichiarazione ufficiale che ribadisce l’impegno verso il controllo delle armi atomiche e il Trattato sulla non proliferazione nucleare (NPT) dell’ONU. La decisione, confermata da tre diplomatici della NATO che hanno richiesto l’anonimato, arriva in un momento di estrema fragilità per i meccanismi internazionali di gestione del rischio nucleare. Il protocollo firmato nel 1968 mira a impedire che le nazioni prive di capacità atomica ottengano tali armamenti, incentivando al contempo gli Stati dotati di testate nucleari a proseguire le strategie di disarmo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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