NATO | scudo nucleare contro il rischio di una nuova corsa alle armi

Gli ambasciatori dei 32 Paesi membri della NATO hanno approvato una dichiarazione che conferma l’impegno per il controllo delle armi nucleari e il rispetto del Trattato sulla non proliferazione nucleare dell’ONU. La decisione è stata presa lunedì e rappresenta un passo formale all’interno dell’Alleanza Atlantica nella gestione delle questioni nucleari. La dichiarazione sottolinea l’intenzione di mantenere uno scudo nucleare e di evitare una nuova corsa agli armamenti.

Gli ambasciatori dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica hanno dato il via libera lunedì a una dichiarazione ufficiale che ribadisce l’impegno verso il controllo delle armi atomiche e il Trattato sulla non proliferazione nucleare (NPT) dell’ONU. La decisione, confermata da tre diplomatici della NATO che hanno richiesto l’anonimato, arriva in un momento di estrema fragilità per i meccanismi internazionali di gestione del rischio nucleare. Il protocollo firmato nel 1968 mira a impedire che le nazioni prive di capacità atomica ottengano tali armamenti, incentivando al contempo gli Stati dotati di testate nucleari a proseguire le strategie di disarmo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NATO: scudo nucleare contro il rischio di una nuova corsa alle armi Notizie correlate La nuova corsa al nucleare: chi finanzia e chi produce le armi atomicheLo scorso gennaio il Bulletin of the Atomic Scientists, che nel 1947 ha istituito il simbolico “Orologio dell’Apocalisse” – noto come Doomsday Clock... Ucraina: Allarme Volker, sanzioni a Mosca a rischio e necessità di rafforzare NATO contro retorica nucleare europea.Volker Lancia l’Allarme: NATO da Rinforzare, Retorica Nucleare Europea a Rischio e il Dilemma delle Sanzioni a Mosca L’ex inviato delle Nazioni Unite... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il futuro della Nato fra Trump e l’Europa. Michelangelo Dome, lo scudo italiano che abbatte missili a costi ridotti (sfidando Israele e Usa)Grazie all'intelligenza artificiale, il sistema seleziona l'arma meno costosa per neutralizzare ogni minaccia, evitando di sprecare missili da milioni di euro contro sciami di droni economici.E' già p ... panorama.it Come funziona il formidabile scudo antimissile della Nato, la nostra risposta a missili e droni in arrivoNegli ultimi anni l’attenzione si è concentrata anche sulla difesa contro sciami di droni, missili da crociera e nuove armi ipersoniche. Le attività della missione Nato che fa da scudo ai membri ... wired.it