Senzatomica | all’Università degli studi di Firenze una mostra sul disarmo contro la minaccia delle armi nucleari

È stata inaugurata all’Università di Firenze una mostra intitolata “Senzatomica”, che si concentra sul tema del disarmo nucleare. La rassegna si svolge presso il Centro didattico Morgagni e presenta materiali e approfondimenti sulla minaccia rappresentata dalle armi nucleari. L’evento si propone di sensibilizzare studenti e pubblico sui rischi legati a queste armi e sull’importanza di un impegno per un mondo senza nucleare.

La mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” arriva all’Università degli studi di Firenze presso il Centro didattico Morgagni (viale G.B. Morgagni, 4044), dal 4 al 15 maggio. L’esposizione sarà in versione compact e l’inaugurazione si terrà il 4.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate “Senzatomica” all’Università di Firenze: in mostra il rischio nucleareFirenze, 29 aprile 2026 – Sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo. In Iran nessuna prova di armi nucleari in costruzione: ormai conta soprattutto la minaccia percepitaL’attuale fase del conflitto in Medio Oriente segna il collasso definitivo del paradigma della diplomazia della verifica.