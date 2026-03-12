In Iran non sono state trovate prove di armi nucleari in fase di costruzione, secondo le ultime fonti ufficiali. La discussione si concentra ormai sulla percezione di minaccia, piuttosto che su evidenze concrete. La situazione nel Medio Oriente riflette il fallimento della diplomazia della verifica, con il conflitto che continua a dominare l’attenzione internazionale.

L’attuale fase del conflitto in Medio Oriente segna il collasso definitivo del paradigma della diplomazia della verifica. Il passaggio dalla sorveglianza tecnica dell’Aiea all’azione cinetica su vasta scala rappresenta un mutamento dottrinale: la transizione dal contenimento al regime change forzato. L’offensiva aerea della scorsa estate contro le infrastrutture nucleari di Teheran non ha neutralizzato la minaccia, ma ha prodotto un deficit informativo strategico. L’espulsione degli ispettori Aiea ha trasformato il programma nucleare iraniano in una “scatola nera”, eliminando la distinzione tra capacità tecnica e intenzione bellica. Questa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Iran nessuna prova di armi nucleari in costruzione: ormai conta soprattutto la minaccia percepita

Articoli correlati

Il capo dell’Agenzia atomica: “Non ci sono prove di un programma iraniano per la costruzione di armi nucleari”Non ci sono prove di un programma iraniano finalizzato alla costruzione di armi nucleari.

Leggi anche: Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

L'avvertimento nucleare dell'Iran si ritorce contro la Guida Suprema

Tutto quello che riguarda Iran nessuna

Temi più discussi: Pentagono: nessuna prova di attacco Iran agli Usa; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 2 marzo; Il Pentagono contraddice Trump: l'Iran non aveva piani di attacco contro gli USA; Realpolitik: Il Generale Paolo Capitini commenta il conflitto in Iran Video.

Iran? Nessuna prova di un programma nucleare militare/ Grossi (AIEA): Uranio arricchito solo al 60%Iran: secondo Grossi non ci sono prove di un programma nucleare militare, con l'arricchimento dell'uranio fermo al 60% ... ilsussidiario.net

Le bugie di Trump e Netanyahu smascherate da Grossi, il capo dell’Agenzia atomica: Nessuna prova di armi nucleari iranianePer l’amministrazione Trump arriva una nuova secca smentita rispetto alle giustificazioni adottate per l’attacco congiunto effettuato dalla mattinata di sabato 28 febbraio sull’Iran assieme all’aerona ... unita.it

Giorgia #Meloni in Parlamento: “L'Italia non entra in #guerra, nessuna richiesta sulle basi e nessuna complicità” #iran #governo #11marzo #iltempoquotidiano x.com

Crisi Iran, Meloni: Nessuna richiesta per uso basi americane in Italia. In caso decide il Parlamento Giorgia Meloni - facebook.com facebook