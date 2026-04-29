Senza biglietto e senza documenti? Sui mezzi pubblici romagnoli scatta la foto-sanzione

Sui mezzi pubblici della regione romagnola sono state introdotte sanzioni immediate per chi viene sorpreso senza biglietto o documenti di identità. La polizia locale ha adottato un sistema di foto-sanzione, che permette di multare i passeggeri senza biglietto senza richiedere la presenza fisica al momento dell’accertamento. Start Romagna si occupa di migliorare i canali di acquisto e di combattere l’evasione tariffaria per garantire un servizio più sicuro e regolare.

Politiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta all’evasione tariffaria: è il doppio fronte che vede impegnata Start Romagna al fine di garantire la sicurezza, la regolarità del viaggio e un’esperienza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che... Locale senza alcol test per i clienti: scatta la sanzioneE' l'esito di una nuova ispezione a Latina dei carabinieri del Nil e del Nas, per verificare il rispetto della normativa Un altro locale multato nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Senza biglietto sul bus mostra documenti falsi: foglio di via per albanese 39enne; Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello; Tenta il furto di una motosega e sale sul Flixbus senza biglietto: Vado a Roma; Senza biglietto sul treno, si rifiuta di scendere e aggredisce il capotreno. Sul treno senza biglietto aggredisce capotreno e poliziotti: arrestatoLa Polizia di Stato ha arrestato un 26enne gambiano che, nei giorni scorsi, ha aggredito gli agenti, nel corso dei servizi di vigilanza espletati non soltanto all’interno della Stazione Centrale ma an ... gazzettinonline.it Senza biglietto sul bus mostra documenti falsi: foglio di via per albanese 39enneDurante l’espletamento di un servizio straordinario di controllo del territorio presso la Stazione Ferroviaria di Cremona e le aree ... cremonaoggi.it Il biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i digital gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi nelle stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta - facebook.com facebook È in corso la vendita libera dei biglietti per Roma-Lazio, in programma nel weekend del 17-18 Maggio (data e ora da confermare) Acquista ora il tuo biglietto! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com