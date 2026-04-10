Festival del Verde la Tattoo Convention e gli attori di Mare Fuori | gli eventi casertani nel week end dal 10 al 12 aprile
Nel fine settimana dal 10 al 12 aprile, diverse manifestazioni si svolgono nella zona di Caserta, tra cui un festival dedicato al verde, una convention dedicata ai tatuaggi e spettacoli teatrali con attori noti della serie televisiva Mare Fuori. Gli eventi spaziano tra attività all’aperto, esposizioni e rappresentazioni teatrali, attirando pubblico di vari interessi e provenienze. La città si anima con una serie di appuntamenti che coinvolgono diversi ambiti culturali e ricreativi.
Festival del Verde, la convention dei tatuaggi, i protagonisti di Mare Fuori a teatro e ancora tanto altro in questo secondo fine settimana di aprile. Non sapete cosa fare nel week end? Ecco i nostri suggerimenti.Fiere e FestePer la quindicesima edizione della rassegna “Festival del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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