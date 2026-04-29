SentierElsa Arrivano venti ’guardie’

Nel parco arriva un nuovo gruppo di volontari, chiamati ‘Custodi del SentierElsa’. Sono venti persone che si dedicano alla tutela delle aree naturali e alla sorveglianza dei percorsi escursionistici. Questa iniziativa prevede l’impiego di volontari per monitorare e preservare il territorio, senza incarichi di polizia o funzioni ufficiali. La loro presenza si inserisce nel quadro delle attività di cura e tutela dell’area naturale.

Arrivano i ‘ Custodi del SentierElsa ’, si tratta di venti "guardie" volontarie per proteggere il Parco. Lo aveva anticipato anche il primo cittadino nel corso dell’ultimo consiglio comunale, come una delle risposte per migliorare la gestione del parco. Si tratta di venti soggetti che hanno partecipato ad un percorso formativo promosso dall’amministrazione comunale in sinergia con la Polizia Municipale. Domani alle 18 al palazzo comunale di Colle riceveranno degli attestati alla presenza del sindaco Piero Pii, dell’assessore al turismo, Carlotta Lettieri e di Nicola Magni, Comandante della Polizia Municipale. Potremmo definirli come ‘segnalatori qualificati’, non potranno, chiaramente, fare le multe.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - SentierElsa. Arrivano venti ’guardie’ Notizie correlate Sicurezza negli ospedali Asl To4: arrivano guardie armate nei repartiA partire dal primo maggio, i presidi sanitari dell’Asl To4, tra cui spicca l’ospedale di Ciriè, vedranno la presenza di guardie armate per garantire... Festeggia il compleanno della figlia al parco, ma arrivano le guardie: «Togliete i tavoli, è vietato». Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitoriOrganizza la festa per la figlia al parco, come tanti genitori fanno, ma viene multato.