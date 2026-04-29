Senigallia piange Marinella Fratini | commozione e affetto collettivo

A Senigallia si sono svolti i funerali di Marinella Fratini, con molti cittadini presenti per l’ultimo saluto. La famiglia ha ringraziato la comunità per la partecipazione alle esequie che si sono tenute mercoledì 29 aprile 2026. La giornata è stata caratterizzata da momenti di commozione e di affetto collettivo. La salma è stata trasportata nel cimitero locale, dove si sono svolte le esequie.

? Cosa sapere Marinella Fratini riceve l'ultimo saluto a Senigallia mercoledì 29 aprile 2026.. La famiglia esprime gratitudine alla comunità per la partecipazione alle esequie odierne.. A Senigallia, in questa giornata di mercoledì 29 aprile 2026, la comunità si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Marinella Fratini, in un clima di profonda partecipazione umana. Il cordoglio che avvolge la città ha trovato una manifestazione concreta nel sostegno espresso dalla famiglia Fratini. Attraverso un messaggio di ringraziamento, i parenti hanno voluto manifestare la loro gratitudine verso tutte le persone che si sono avvicinate per onorare la memoria della defunta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia piange Marinella Fratini: commozione e affetto collettivo Notizie correlate Scafati piange Biagio: commozione per l’ultimo saluto al giovane? Cosa sapere Biagio Liban Di Lallo morto martedì sulla Statale 690 tra Avezzano e Sora. Olbia piange Marco Leo: lutto collettivo per la scomparsa improvvisa? Cosa sapere Esequie per Marco Leo a Olbia martedì 28 aprile presso la Chiesa della Sacra Famiglia.