A Olbia si stringe nel dolore per la scomparsa improvvisa di Marco Leo, che ha colpito tutta la comunità. Le esequie si terranno martedì 28 aprile presso la Chiesa della Sacra Famiglia. La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio tra amici, parenti e conoscenti. La città si prepara a rendere l'ultimo saluto a una persona molto amata.

? Cosa sapere Esequie per Marco Leo a Olbia martedì 28 aprile presso la Chiesa della Sacra Famiglia.. La scomparsa del sessantaduenne avvenuta il 25 aprile coinvolge il tessuto sociale del quartiere.. La comunità di Olbia si è raccolta con profondo dolore martedì 28 aprile presso la Chiesa della Sacra Famiglia per dare l’ultimo saluto a Marco Leo, scomparso improvvisamente all’età di 62 anni. Il vuoto lasciato dalla morte di Leo, avvenuta lo scorso 25 aprile, si avverte con forza in tutto il tessuto sociale della città gallurese. L’uomo, che aveva festeggiato il suo compleanno solo il 21 novembre scorso, lascia una moglie e una figlia, mentre il suo addio ha colpito duramente chiunque lo abbia incrociato nei vicoli del suo quartiere di appartenenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia piange Marco Leo: lutto collettivo per la scomparsa improvvisa

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