Senigallia scende in campo Fratelli d’Italia | la lista è ufficiale

A Senigallia, questa mattina, Corrado Canafoglia e Massimo Bello hanno depositato ufficialmente la lista di Fratelli d’Italia. La presentazione si è svolta presso gli uffici competenti del Comune, segnando il passo per le prossime elezioni amministrative nella città. La lista include candidati di diverse fasce d’età e background, pronti a partecipare alla campagna elettorale.

? Cosa sapere Corrado Canafoglia e Massimo Bello depositano oggi la lista Fratelli d'Italia a Senigallia.. Il gruppo elettorale presenta professionisti e lavoratori per le prossime elezioni comunali.. Corrado Canafoglia, Massimo Bello e Massimo Montesi hanno depositato ufficialmente i documenti per la lista di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni comunali a Senigallia. Il passaggio formale avviene oggi, venerdì 24 aprile 2026, segnando l’inizio della competizione elettorale con una squadra che punta a rappresentare il territorio attraverso un mix di professionisti e lavoratori. La documentazione, completa di ogni allegato richiesto dalle norme vigenti, definisce i nomi che si presenteranno al voto per gestire le sorti della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, scende in campo Fratelli d’Italia: la lista è ufficiale Notizie correlate "Noi Moderati" scende in campo: ci sono già i primi nomi per la listaSi inizia a definire in maniera più concreta il percorso di "Noi Moderati con Anna Maria Celesti – La Forza della Comunità", uno dei partiti che... Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il PdLa media dei sondaggi della settimana mostra un arretramento della maggioranza e un calo più contenuto dell’opposizione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Senigallia Fratelli d’Italia scende in campo al fianco del sindaco; Avs in campo, Lion capolista; Comunali, Forza Italia cala l’asso. Simone Saltarelli scende in campo; Forza Italia scende in pista per le amministrazione: Ecco la squadra che porterà volti e idee nuovi per la città del futuro. Forza Italia Senigallia cala l’asso: Simone Saltarelli scende in campo per le elezioniForza Italia cala l’asso (nel vero senso della parola) sportivo nella competizione elettorale. Il nome è di quelli roboanti: Simone Saltarelli, il notissimo campione mondiale di motociclismo Endurance ... senigallianotizie.it Avs in campo, Lion capolistaScende in campo anche Avs – Senigallia Cambia, Cambia Senigallia, un’altra lista a sostegno del centro sinistra. Nata dall’esperienza ... ilrestodelcarlino.it Senigallia, ecco La Civica in sostegno del candidato sindaco Massimo Olivetti - facebook.com facebook