Senigallia il 25 aprile si spacca | fischi e protesta contro la giunta

Durante la cerimonia del 25 aprile a Senigallia, sono stati uditi fischi e manifestazioni di dissenso nei confronti della giunta comunale. La protesta si è svolta nel corso della commemorazione ufficiale, attirando l’attenzione dei presenti e dei partecipanti. La giornata si è conclusa con momenti di tensione tra chi sosteneva l’amministrazione e chi esprimeva il proprio disappunto pubblicamente.

? Cosa sapere Fischi e protesta contro la giunta Olivetti a Senigallia durante la cerimonia del 25 aprile.. Il corteo spontaneo si sposta verso il Foro Annonario per contestare la gestione istituzionale.. Giovedì sera in Piazza Roma a Senigallia la cerimonia per il 25 aprile si è trasformata in una manifestazione di dissenso quando i presenti hanno fischiato e urlato contro l’amministrazione, spostando il corteo spontaneo verso il Foro. Il Sindaco Olivetti ha aperto le celebrazioni istituzionali con un riferimento ai messaggi dell’Anpi, osservando come quanto accaduto in piazza fosse già prevedibile attraverso i contenuti circolati sui cellulari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il 25 aprile si spacca: fischi e protesta contro la giunta Notizie correlate Milano, il 25 aprile si spacca: tre cortei per una memoria divisa? Cosa sapere Milano, 25 aprile 2026: tre corteo dell'Anpi e dei movimenti si dividono verso tre piazze. ItaliaMeteo, la protesta contro il trasferimento a Roma arriva a Monte Sole per il 25 aprileLa protesta contro il trasferimento a Roma arriva nel cuore della memoria della Resistenza: lavoratori, sindacati e istituzioni non mollano e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eventi week end 25 e 26 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival.; Senigallia ospita l'Harley–Davidson European Spring Rally 2026: dal 30 aprile al 3 maggio nel centro storico; Anpi Senigallia sul 25 aprile, Schiaffo dal Comune, ma noi festeggeremo; Il 25 aprile di ANPI Senigallia. La Festa del 25 aprile di SenigalliaCambiamo piazza, ma nonostante lo schiaffo gravissimo del Comune, non cambiamo la voglia di festeggiare il giorno della Liberazione dal nazifascismo del 25 aprile. Al mattino parteciperemo alla Santa ... senigallianotizie.it Dopo il 25 aprile di SenigalliaVorrei ringraziare alcuni scritti dell’Anpi, perché quello che vedo oggi, giovedì sera era già nei nostri telefonini. Così il Sindaco Olivetti ha aperto il suo discorso in Piazza Roma durante la cer ... senigallianotizie.it RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DI SENIGALLIA In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Sindaco di Senigallia (24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggi - facebook.com facebook Elezioni a Senigallia, Fratelli d'Italia promuove il sindaco Olivetti. Presentati candidati, centrodestra punta ancora sulla filiera con Regione e Governo #ANSA x.com