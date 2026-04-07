ItaliaMeteo la protesta contro il trasferimento a Roma arriva a Monte Sole per il 25 aprile

Una protesta contro il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma si è svolta a Monte Sole, un sito che ricorda le vittime della guerra e della repressione. L’evento si è tenuto il 25 aprile, giornata dedicata alla Liberazione, attirando partecipanti che si oppongono alla decisione di spostare la sede dell’azienda. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno espresso il loro dissenso in modo pacifico.

La protesta contro il trasferimento a Roma arriva nel cuore della memoria della Resistenza: lavoratori, sindacati e istituzioni non mollano e rilanciano la battaglia per difendere Bologna La battaglia contro il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma arriva in uno dei luoghi più simbolici della memoria nazionale. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Monte Sole, infatti, anche la vertenza dell’agenzia meteorologica nazionale sarà tra le voci che saliranno sul palco del Poggiolo nel primo pomeriggio. Una scelta non casuale, che intreccia il tema del lavoro, della presenza delle istituzioni sul territorio e della difesa dei presidi pubblici con il significato storico della Liberazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it La protesta dei lavoratori al Tecnopolo per il trasferimento di ItaliaMeteo: “Una grande ingiustizia"Bologna, 10 marzo 2026 – “Una ingiustizia troppo grande, una scelta del governo che va a svantaggio dell’interesse nazionale”. Caso ItaliaMeteo, il Consiglio comunale contro il trasferimento: "Agire con urgenza"Palazzo d'Accursio approva l'ordine del giorno: "Tutelare struttura e lavoratori". ItaliaMeteo, la protesta contro il trasferimento a Roma arriva a Monte Sole per il 25 aprileLa protesta contro il trasferimento a Roma arriva nel cuore della memoria della Resistenza: lavoratori, sindacati e istituzioni non mollano e rilanciano la battaglia per difendere Bologna ... bolognatoday.it ItaliaMeteo, la protesta continua: È una risorsa per tutto il territorioNo al trasferimento di ItaliaMeteo. Continua con una prima assemblea la battaglia congiunta di sindacati, istituzioni e lavoratori e lavoratrici di ItaliaMeteo coinvolti nella scelta di trasferire ... ilrestodelcarlino.it