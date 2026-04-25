Milano il 25 aprile si spacca | tre cortei per una memoria divisa

Il 25 aprile a Milano si sono svolti tre cortei distinti organizzati dall'Anpi e dai movimenti, che si sono diretti verso tre diverse piazze della città. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi gruppi, ognuno con il proprio percorso e le proprie modalità di commemorazione. La divisione tra i cortei ha creato un clima di confronto tra le diverse sensibilità presenti. La giornata si è conclusa con eventi separati nei diversi punti di ritrovo.

? Cosa sapere Milano, 25 aprile 2026: tre corteo dell'Anpi e dei movimenti si dividono verso tre piazze.. Le divergenze politiche su Ucraina e Medio Oriente frammentano la memoria della Liberazione milanese.. Milano, 25 aprile 2026: il corteo della Liberazione si spacca in tre direzioni diverse con destinazioni tra piazza Duomo, piazza San Fedele e piazza Fontana, partendo dal concentramento fissato per le ore 14 in corso Venezia all’incrocio con via Palestro. Le strade del centro milanese si preparano a un sabato di memoria frammentata. Nonostante la partenza unica organizzata dall’Anpi, le tensioni internazionali e le divergenze politiche interne hanno disegnato una mappa di arrivo tripartita che riflette le fratture di un tempo che sembra essersi riaperto nei vicoli della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il 25 aprile si spacca: tre cortei per una memoria divisa Notizie correlate Milano, tre cortei contro il Remigration Summit di Salvini: “Concesso il percorso del 25 aprile, uno sfregio”Per il suo Remigration Summit, il 18 aprile la Lega sfilerà verso piazza del Duomo, lungo lo stesso percorso che ogni anno, il 25 aprile, accompagna... Milano divisa in piazza: Salvini con i Patrioti europei, tre cortei antifascisti verso il centroMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e simbolica, con la città attraversata da manifestazioni contrapposte: da un lato la Lega... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione a Milano: gli eventi per il 25 aprile; Manifestazione del 25 aprile e mercatino dell'antiquariato: tutte le strade chiuse a Milano nel weekend; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Festa il 25 aprile, fra cortei, spettacoli e concerti. Manifestazione a Milano il 25 aprile, orari e percorso del corteo: chiuse alcune metro e bus deviatiDomani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione ... fanpage.it Il 25 Aprile a Milano: i tre cortei e le tensioni per la partecipazione della Brigata EbraicaTre piazze, comizi paralleli e tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente: 25 Aprile sotto la lente del comitato per l’ordine pubblico ... affaritaliani.it Corriere Milano. . Sabato 25 e domenica 26 aprile, dopo tre giorni dedicati agli operatori del settore, il Salone del Mobile di Milano aprirà le proprie porte a tutti e a tutte. 169mila metri quadri di design dall’Italia e da tutto il mondo: più di 1900 espositori, da 32 P - facebook.com facebook Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente Oggi a Milano il vertice tra PM sul caso #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com