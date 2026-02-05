Cierrebi da Viviamo Bologna un esposto alla Corte dei conti contro il Comune
La vicenda del Cierrebi, il famoso centro sportivo di Bologna chiuso ormai dal 2019, si sposta ora davanti alla Corte dei conti. I rappresentanti di Viviamo Bologna hanno deciso di presentare un esposto contro il Comune, accusandolo di non aver gestito correttamente la vicenda. La questione resta calda, con molte persone che attendono sviluppi sul futuro di questa struttura simbolo della città.
La vicenda del Cierrebi, storico centro sportivo bolognese chiuso dal 2019, approda ora alla Corte dei conti. L’associazione Viviamo Bologna ha infatti presentato un esposto formale contro il Comune di Bologna, chiedendo ai magistrati contabili di valutare l’eventuale esistenza di un danno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Cierrebi Viviamo Bologna
Ciclabili, l'affondo dei contrari contro il Comune: "Pronti a un esposto alla Corte dei Conti"
I comitati di cittadini si stanno organizzando contro le nuove piste ciclabili a Roma.
L’esposto alla Corte dei conti: "Da 800mila euro a 5 milioni. Ma il ponte resta disastrato"
Da anni gli abitanti e i commercianti di via Cadorna chiedono interventi sul ponte.
Ultime notizie su Cierrebi Viviamo Bologna
Argomenti discussi: Cierrebi, Viviamo Bologna presenta un esposto alla Corte dei conti contro il Comune; Cierrebi, nuovo braccio di ferro. Esposto su presunto danno erariale; Viviamo Bologna attacca: Due diffide al Comune sull’ex Vivaio Gabrielli.
Cierrebi, nuovo braccio di ferro. Esposto su presunto danno erarialeViviamo Bologna ha presentato un esposto alla Corte dei conti contro il Comune. L’oggetto del reclamo è la tormentata ... msn.com
Buona giornata a tutti. Come libera associazione istituzionale "ViviAmo Bologna APS", nata per la partecipazione dei cittadini, la trasparenza dell'azione pubblica e la difesa dei beni comuni, ma sempre inascoltata forse perchè non addomesticata e non addo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.