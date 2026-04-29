Il 6 maggio, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. La sua testimonianza riguarda il caso di Chiara Poggi, di cui si sospetta che abbia ucciso da solo. Le indagini sono in fase di conclusione e si stanno concentrando sui dettagli emersi durante le verifiche. La convocazione si inserisce in un procedimento che si sta avvicinando alla fase finale.

Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. I pm hanno infatti fatto notificare nel primo pomeriggio di oggi ai carabinieri un avviso di interrogatorio per il 38enne. Per lui è stato anche cambiato il capo di imputazione togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Ora è quindi indagato per omicidio volontario e non più per omicidio in concorso. Tra l'altro, la stessa procura sta per sollecitare alla procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"

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