Il 6 maggio un uomo sarà ascoltato dai magistrati di Pavia nell’ambito di un procedimento aperto per l’omicidio di una giovane donna avvenuto alcuni anni fa. L’indagato, accusato di aver colpito la vittima, dovrà fornire la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio. La convocazione si inserisce nella fase finale delle indagini, che hanno portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla Procura di Pavia: dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle 10, per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. Modificato, nell'invito a comparire, il capo di imputazione per omicidio volontario: la procura ha tolto la parte in cui l'amico del fratello di Chiara era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Nella nuova indagine, quindi, i pm contestano solo al 38enne l'omicidio della studentessa. La stessa Procura, tra l'altro, sarebbe sul punto di sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio: "Ha ucciso da solo"

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