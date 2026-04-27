L'attrice ha espresso chiaramente che non intende restare in silenzio di fronte alle ingiustizie legate ai conflitti armati. In un'intervista ha affermato che la vita di un bambino ha lo stesso valore ovunque nel mondo, sottolineando la sua posizione contro le conseguenze delle guerre sulle persone più vulnerabili. La sua dichiarazione si rivolge a un pubblico più ampio, invitando a riflettere sui diritti umani e sulla tutela delle vittime.

Penélope ha anche parlato dell'impatto emotivo delle immagini provenienti dalle zone di guerra: «Le immagini che riceviamo dei bambini e civili a Gaza mi colpiscono esattamente allo stesso modo delle immagini di tutti i civili morti in Israele il 7 ottobre.», ha affermato, aggiungendo: «Vedo quei bambini a Gaza soffrire e morire in quel modo, in quel livello di agonia e orrore, e mi chiedo: come possiamo vedere tutto questo e non dire nulla, non scrivere nulla, non fare nulla? Dipende da ognuno di noi». L'attrice non ha nessuna intenzione di restare in silenzio davanti agli orrori delle guerre. Come d'altronde suo marito...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Penélope Cruz contro la guerra: «La vita di un bambino ha lo stesso valore in qualsiasi parte del mondo»

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