Sella la ricetta per vincere i playout | Prepariamoci a partite ’sporche’

A pochi giorni dall’avvio dei playout, il consulente della squadra ha commentato l’ultima partita della Sella e ha indicato le strategie per affrontare la serie contro Roseto. Nella sua analisi, ha parlato delle caratteristiche delle prossime sfide, sottolineando che saranno partite dure e intense. La società sta preparando la squadra in vista di questa fase decisiva, con l’obiettivo di affrontare le partite con determinazione e attenzione.

A pochi giorni dall’inizio dei playout, Giulio Iozzelli, il consulente della società biancorossa che la settimana scorsa ha concretizzato l’ingaggio di Copeland, ha analizzato l’ultima prestazione della Sella e inquadrato la serie contro Roseto. Contro Pistoia è stata una partita strana: punteggio altissimo nel primo tempo, poca difesa e scarsa intensità. Come giudica la prestazione della squadra? "Probabilmente il fatto che non ci fosse grande pressione sul risultato, visto che entrambe le squadre sapevano di dover affrontare i playout, ha fatto sì che ad inizio partita il pallone fosse molto leggero, ed entrambe le squadre hanno fatto molto canestro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sella, la ricetta per vincere i playout: "Prepariamoci a partite ’sporche’" Notizie correlate Sella Cento, la crisi non si arresta: "Lottiamo per evitare i playout"Il trend negativo della Sella Cento sembra non aver fine: mentre nel girone di andata la Baltur Arena era stato un fortino, nel girone di ritorno i... Leggi anche: Sinner-Alcaraz, "partite sporche": la bomba di Paolo Bertolucci