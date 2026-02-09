Sella Cento la crisi non si arresta | Lottiamo per evitare i playout

La Sella Cento sta attraversando un momento difficile. La squadra non riesce più a vincere in casa e si trova a lottare per evitare i playout. La situazione si fa complicata, e i giocatori sanno che devono reagire subito per cambiare rotta.

Il trend negativo della Sella Cento sembra non aver fine: mentre nel girone di andata la Baltur Arena era stato un fortino, nel girone di ritorno i biancorossi non riescono più a vincere tra le mura amiche. Dopo la sconfitta contro la capolista Pesaro coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Non sono queste le partite che dobbiamo vincere, anche se a questo punto della stagione tutte le partite sono importanti e non possiamo regalare 5 minuti a una squadra che è prima in classifica. Siamo partite bene, costruito buoni tiri che però non sono entrati e poi abbiamo avuto 5 minuti di appannamento anche difensivo in cui Pesaro ha fatto quello che voleva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

