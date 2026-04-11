Un torneo ha visto i due giocatori principali alternarsi nelle prime posizioni, con incontri che sono stati definiti

Un torneo quasi proseguito “a braccetto” da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Paolo Bertolucci lo definisce così nel suo editoriale a La Gazzetta dello Sport: la fotografia più chiara di una giornata — quella di giovedì — che conferma ancora una volta il peso specifico dei primi due giocatori del mondo, entrambi capaci di raggiungere i quarti di finale pur tra difficoltà, cali e momenti di sofferenza. Due percorsi diversi, ai lati opposti del tabellone, ma con un punto in comune: la capacità di vincere anche quando la partita si complica. Entrambi hanno dovuto stringere i denti, lasciando per strada un set e ritrovando poi il controllo nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, "partite sporche": la bomba di Paolo Bertolucci

Bertolucci: "Sinner, Alcaraz e le partite sporche: la differenza tra un buon giocatore e un campione"Proseguono a braccetto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo.

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Bertolucci: Sinner, Alcaraz e le partite sporche: la differenza tra un buon giocatore e un campioneAdattamento e forza mentale: cedono un set ma reagiscono da fuoriclasse e conquistano i quarti del Masters 1000 di Montecarlo. I migliori sanno trovare la strada per vincere anche nelle giornate stort ... gazzetta.it

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A Monte Carlo Alcaraz ha parlato di Jannik Sinner gli ha fatto i complimenti per avere migliorato alcuni colpi e ha spiegato cosa gli ruberebbe: https://fanpa.ge/8nAAR - facebook.com facebook

ATP Montecarlo - Sinner e Alcaraz: la finale sembra vicina, ma Zverev non è d'accordo. Intanto i due fenomeni si studiano x.com