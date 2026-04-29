Sei giorni lungo la grande via dei pellegrini tra trekking urbani itinerari e appuntamenti culturali

Per sei giorni, Fidenza si trasforma in un punto di riferimento nazionale per il turismo lento e la cultura del cammino. La città ospita una serie di iniziative che spaziano dagli itinerari storici alle camminate sensoriali, includendo anche percorsi in bicicletta lungo la via Francigena. Tra trekking urbani, appuntamenti culturali e esperienze di vario genere, l’evento attira visitatori interessati a scoprire la città attraverso percorsi a piedi e in bicicletta.

Dagli itinerari storici alle camminate sensoriali, dai trekking urbanialle esperienze in bicicletta lungo la via Francigena: sei giorni di iniziative che trasformano Fidenza (Pr) in un punto di riferimento nazionale per il turismo lento e la cultura del cammino.Dal 5 al 10 maggio, nella città che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Presentata la rassegna “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”. 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici“Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”: 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi alla scoperta di testimonianze... Tra trekking e itinerari soft: alla scoperta di antichi borghi e sapori tipiciLa stagione gioca a favore di trekking, passeggiate e camminate, ancor più nel territorio del Garda, dove la varietà concentrata del paesaggio e la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Medio Oriente. Il racconto della guerra infinita; La Via delle Sorelle Brescia–Bergamo: 130 km tra vigne e arte; Dal 24 aprile al 3 maggio torna il contributo d'accesso a Venezia; Monumenti Aperti, sei itinerari con 48 siti da visitare a Sassari. Sparito per sei giorni, la sorprendente ricomparsa del cane di casa che ha fatto piangere tuttiLexi, una femmina di cane Shitzu mix di 9 anni, è scappata di casa a Lexington, lasciando la famiglia nel panico per sei giorni interminabili. Ogni giorno i bambini la cercavano pieni di speranza, ... lastampa.it Due giorni di cammino lungo uno dei percorsi più sorprendenti legati alla storia della Grande Guerra, tra mulattiere militari, creste e panorami che si aprono sulla valle Percorreremo la Strada delle 52 Gallerie, straordinaria opera di ingegneria militare costru - facebook.com facebook