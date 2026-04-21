Dal 23 al 25 aprile si svolgerà a Rocca Massima la seconda edizione del concorso internazionale d’organo “Vincenzo Iannucci”. L’evento è promosso dall’Associazione “Amici del Morettini” e segue il successo della prima edizione, con un programma che prevede esibizioni di musicisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si terrà in diverse location della cittadina, con concerti e prove pubbliche.

Il concorso è intitolato al celebre musicista segnino Vincenzo Iannucci, organista della Cattedrale di Segnitra la fine dell’800 e gli inizi del 1900. Tra l’altro si propone di valorizzare sempre di più lo storico organoMorettini (1857) della Cattedrale di Segni, recentemente restaurato, e l’organo Inzoli-Bonizzi (1999) della Chiesa di S. Michele Arcangelo di Rocca Massima, sede della Rassegna Organistica Internazionale giunta ormai alla sua XXVII edizione. Quest’anno i concorrenti iscritti alla II edizione del Concorso Internazionale d’Organo sono 9, su un massimo di 10, provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero. Secondo un programma già stabilito, la giornata di Giovedì 23 Aprile e la mattinata di Venerdì 24 vedrà i nove concorrenti impegnati nello studio sugli strumenti di Segni e Roccamassima.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Segni | Rocca Massima. Dal 23 al 25 Aprile II Edizione del Concorso internazionale d’organo “Vincenzo Iannucci”

Notizie correlate

NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleIl circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival.

Dal 17 al 19 aprile a Milano la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea Miart: cosa c'è da sapere della nuova edizione(askanews) – Fiera Milano presenta la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Autovelox nel Lazio: ecco dove saranno attivi fino al 19 aprile 2026; Maltempo con Allerta Meteo sul Lazio, tra vento e pioggia sahariana; Dieci lupi morti tra Abruzzo e Lazio, l’allarme del WWF: Avvelenamento atto vile, rischio per biodiversità e sicurezza; In Regione Lazio insediato l’Osservatorio permanente sulle persone scomparse. Maselli: Strumento fondamentale.

Rocca Massima facebook