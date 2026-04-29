Segnali di convivenza Un collare anti lupo per salvare le mandrie

Nelle zone collinari della Val di Vara e della Val di Magra, si registrano segnalazioni di incontri tra lupi e mandrie di bestiame. Per tutelare gli animali, alcuni allevatori stanno adottando collari con sistemi anti lupo. La presenza degli predatori, che si sta diffondendo in queste aree, mette in discussione un equilibrio tra attività agricole e tutela della fauna locale.

Prove di convivenza con il lupo. Non è una favola ma la realtà che da tempo sta prendendo forma sulle colline della Val di Vara con apparizioni anche in Val di Magra mettendo a serio rischio il sottile equilibrio tra patrimonio zootecnico e quello ambientale. Un pericolo in più per gli agricoltori che alla lotteria del meteo, all’incedere costante di virus e insetti devono fare i conti con le presenze abituali di cinghiali, nutrie e da qualche tempo anche del lupo. Un pericolo concreto per gli allevatori di bovini e caprini costretti a rinunciare al pascolo per proteggere gli animali e custodirli al coperto con aggravio di spesa di mantenimento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Segnali di convivenza. Un collare anti lupo per salvare le mandrie Notizie correlate Non solo greggi, è questione di sicurezza pubblica: l’appello di Confcooperative sulla convivenza con il lupoI recenti avvistamenti di lupi tra la Versilia e la Maremma riaccendono i riflettori sulla complessa gestione della fauna selvatica sul territorio... Il ritorno del lupo nel Salento: tra scienza e leggenda per una nuova convivenzaLECCE – Il Salento si scopre oggi teatro di un fenomeno ecologico di portata straordinaria: il ritorno spontaneo e documentato del lupo tra le sue... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Segnali di convivenza. Un collare anti lupo per salvare le mandrie; Una sanità a maggioranza femminile che cambia passo: l’Ausl presenta il terzo Bilancio di Genere; Cardo – Il pane degli alpini; Sanità veterinaria, infrastruttura del Paese: prevenzione, fiducia e responsabilità istituzionale nel tempo delle nuove fragilità. Dalle difficoltà dei mercati ai segnali di crescita (+18,37%): così l’acquacoltura trentina costruisce il rilancio https://www.ladige.it/cronaca/2026/04/28/dalle-difficolta-dei-mercati-ai-segnali-di-crescita-18-37-cosi-l-acquacoltura-trentina-costruisce-il-rilancio-1.435 - facebook.com facebook I Carabinieri di Alcamo (Trapani) hanno denunciato un uomo sorpreso a scambiare la segnaletica stradale notturna, tra cui segnali di stop e precedenza. Colto sul fatto dopo diverse segnalazioni, rischia sanzioni per attentato alla sicurezza dei trasporti x.com