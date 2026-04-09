Il ritorno del lupo nel Salento | tra scienza e leggenda per una nuova convivenza

Nel Salento, si registra il ritorno spontaneo del lupo in alcune aree di campagna e lungo le coste. Questo fenomeno ecologico, documentato da studi e osservazioni sul territorio, rappresenta un evento di rilievo per la regione. Le notizie riguardano la presenza di questi animali in zone dove non erano stati segnalati da tempo. La presenza dei lupi nel territorio salentino sta attirando l’attenzione di esperti e cittadini.

LECCE – Il Salento si scopre oggi teatro di un fenomeno ecologico di portata straordinaria: il ritorno spontaneo e documentato del lupo tra le sue campagne e i suoi litorali.Questo ritorno, se da un lato testimonia la resilienza della natura, dall’altro riaccende paure ancestrali e alimenta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Il ritorno del lupo: al via il progetto per monitorarlo e gestire la convivenza"Il ritorno del lupo in pianura Padana è un fenomeno che va conosciuto a fondo per essere affrontato nel modo corretto. Il lupo in pianura, una serata informativa a Russi: consigli pratici di convivenzaSono sempre meno rari gli avvistamenti di lupi anche in zone pianeggianti, alla ricerca di nuovi territori. Il ritorno del lupo nel Salento: tra scienza e leggenda per una nuova convivenzaLa mostra nazionale Presenze silenziose approda a Lecce e Tricase per raccontare la ricolonizzazione naturale dei grandi carnivori in Puglia ... lecceprima.it Il lupo torna libero nel Salento: prima volta con un radiocollare nel LecceseIl lupo è tornato a correre libero nei boschi del Salento. Nei giorni scorsi è stato reinserito in natura l’esemplare investito circa un mese fa e ricoverato presso il CRAS Sos Fauna di Calimera, nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it