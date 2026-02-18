Daniel Radcliffe avvisa | Non chiedete ai nuovi Harry Potter di noi lasciateli vivere

Daniel Radcliffe si è espresso contro le continue domande rivolte ai nuovi interpreti di Harry Potter, affermando che questo provoca insicurezza tra i giovani attori. L’attore ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa dell’attenzione eccessiva sul passato, e ora invita i giornalisti a lasciarli lavorare senza pressioni. Radcliffe ha anche sottolineato l’importanza di consentire ai nuovi volti di creare le proprie storie, senza essere costantemente confrontati con il passato. La sua richiesta mira a proteggere la serenità dei nuovi protagonisti.

Daniel Radcliffe chiede alla stampa di non tormentare i nuovi attori di Harry Potter con domande sul cast originale: "Non voglio essere un fantasma spettrale nella loro vita". Daniel Radcliffe scende in campo per difendere i nuovi attori di Harry Potter: «Non fatelo» L'originale interprete di Harry Potter, Daniel Radcliffe, leva gli scudi per proteggere i nuovo volti della serie HBO. Daniel Radcliffe torna a prendere posizione L'attore è tornato a parlare dei commenti transfobici di J. K. Rowling, creatrice della saga di Harry Potter, ed è stato netto nella sua posizione. "Alla fine, questo mi rattrista profondamente, perché rivedo la persona"