Jack Bonaventura si ritira dal calcio | Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito libero

Da fanpage.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 36 anni, Jack Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio attraverso un lungo messaggio sui social. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha dichiarato di aver sempre sentito libertà con il pallone tra i piedi. La sua decisione segna la fine di una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre italiane.

L'ex calciatore di Atalanta, Milan e Fiorentina a 36 anni dice basta. Con un lungo post Giacomo Bonaventura ha annunciato l'addio al calcio giocato, ma non totalmente il suo ambiente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia»Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per...

Leggi anche: Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, è ufficiale

Altri aggiornamenti su Jack Bonaventura.

Temi più discussi: Corsa Champions, 6 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 11 giornate dalla fine; Milan-Inter: chi manca, chi c'è, chi è a rischio. Il bollettino a -4 dal derby; Vonn lascia l'ospedale anche negli USA: Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano; Lukaku in lacrime dopo il gol: Perdere mio padre è stato pesante. Vado avanti per le mie figlie.

jack bonaventura jack bonaventura si ritiraJack Bonaventura si ritira dal calcio: Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito liberoGiacomo Bonaventura lascia il calcio. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina a 36 anni dice basta dopo essersi preso tanto tempo per decidere cosa fare. La riflessione è finita, così come ... fanpage.it

jack bonaventura jack bonaventura si ritiraBonaventura si ritira, il saluto del Milan: Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimoGiacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che ha vestito diverse maglie del campionato di Serie A, ha annunciato oggi il. tuttomercatoweb.com

Trova facilmente notizie e video collegati.