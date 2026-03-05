Jack Bonaventura si ritira dal calcio | Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito libero

A 36 anni, Jack Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio attraverso un lungo messaggio sui social. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha dichiarato di aver sempre sentito libertà con il pallone tra i piedi. La sua decisione segna la fine di una carriera che lo ha visto protagonista in diverse squadre italiane.

L'ex calciatore di Atalanta, Milan e Fiorentina a 36 anni dice basta. Con un lungo post Giacomo Bonaventura ha annunciato l'addio al calcio giocato, ma non totalmente il suo ambiente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonaventura si ritira dal calcio: «Non sento più il fuoco dentro, vorrei essere ricordato con quella maglia»Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per...

Leggi anche: Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, è ufficiale

Jack Bonaventura si ritira dal calcio: Con il pallone ai piedi mi sono sempre sentito liberoGiacomo Bonaventura lascia il calcio. L'ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina a 36 anni dice basta dopo essersi preso tanto tempo per decidere cosa fare. La riflessione è finita, così come ... fanpage.it

Bonaventura si ritira, il saluto del Milan: Grazie Jack, è stato un viaggio bellissimoGiacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che ha vestito diverse maglie del campionato di Serie A, ha annunciato oggi il. tuttomercatoweb.com

Grazie di tutto Jack #Bonaventura, ti voglio bene A #Firenze sarai sempre il benvenuto x.com

La Gazzetta dello Sport. . Jack Bonaventura dice basta: il centrocampista si ritira dal calcio all’età di 36 anni @dchinellato - facebook.com facebook