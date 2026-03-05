Seconda categoria | i primi a + 12 sull’inseguitrice i dorici addirittura a con 15 punti in più della seconda Perde colpi l’Ostra Vetere Trecastelli e Ankon Dorica fanno il vuoto attorno

Nella seconda categoria del girone B, la classifica mostra i primi in testa con oltre 12 punti di vantaggio sull’inseguitrice, mentre i dorici sono addirittura a 15 punti dalla seconda posizione. L’Ostra Vetere segna un passo falso, mentre Trecastelli e Ankon Dorica si distanziano creando un divario considerevole con le altre squadre. La competizione continua con partite che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

C’è forse la svolta nel torneo di Seconda Categoria girone B. L’attesissimo scontro diretto al vertice tra la capolista Polisportiva Trecastelli, in testa dalla prima giornata e mai sconfitta fino a questo momento, e la sua inseguitrice di lunga data, il Real Mombaroccio, ha visto venerdì scorso in anticipo la vittoria in trasferta della leader che si è imposta per 2-1. Ora i punti di vantaggio dopo ventidue giornate, quando alla fine mancano soltanto otto partite e sono già stati giocati entrambi gli scontri diretti, sono 12 per il Trecastelli che vede il traguardo della sua prima promozione in Prima Categoria davvero vicinissimo: 58 punti,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda categoria, il Gradara impone il pari alla capolista. Allunga l’Olimpia Ostra Vetere, Ankon Dorica verso il traguardo promozione. Trecastelli rifiata, le altre non ne approfittanoSi ferma la marcia vittoriosa del Trecastelli che è costretto al pareggio dal coriaceo Gradara nella quarta giornata di ritorno del girone B di...

Seconda categoria, i tre gironi delle squadre anconetane hanno padroni assoluti all’ultima giornata dell’anno. Trecastelli, Ostra Vetere e Ankon al comandoVa in archivio per questo 2025 il torneo di Seconda Categoria con già il nome delle tre squadre campioni d’inverno nei gironi che vedono impegnate...

Calcio Seconda Categoria Girone C: Ostra vetere solo a +2La ventiduesima in Seconda Categoria girone C vede il pareggio tra Olimpia Ostra Vetere e Avis Arcevia: 0-0 e punti di vantaggio dell’Olimpia che diventano 2 soltanto sulla prima inseguitrice Aurora ... senigallianotizie.it

Seconda categoria. Trecastelli, si vede la Prima. Equilibrio nel Girone CLa società, nata da pochi anni, ipoteca la promozione come prima nel girone delle pesaresi. Per Ostra Vetere dieci rivali. Giornata importante in Seconda categoria, anche se siamo soltanto alla quinta ... ilrestodelcarlino.it

