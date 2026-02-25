Carlo Conti punge Petrecca in diretta a Sanremo | la battuta sul Teatro Olimpico con Lillo co-conduttore – Il video

La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta all’insegna dell’ironia, con Carlo Conti che ha svelato il nome del co-conduttore giocando sull’attesa. «Chi è? Lui risponderebbe: “So’ Lillo”». Ed ecco comparire Lillo, attore e comico, che scende le scale del Teatro Ariston conquistando subito il pubblico. «Io poliedrico? Meglio fare tante cose male che una bene», ironizza Lillo, trasformando l’autopresentazione in una parodia dei cliché televisivi. «Ho sempre voluto fare il conduttore», aggiunge, prima di lanciarsi in una conduzione volutamente stereotipata. «Benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston». Poi la finta autocritica con «È un po’ abusata come affermazione. 🔗 Leggi su Open.online

