Se ne va Elio Checchi l’ultimo partigiano Aveva 102 anni

Se ne è andato Elio Checchi, l’ultimo partigiano, all’età di 102 anni. Durante la Resistenza, aveva rischiato di essere fucilato come disertore e aveva affrontato numerosi pericoli in battaglie sopra la Linea Gotica, in terra parmense. La sua vita è stata legata a quegli anni di lotta e sacrificio, che ha ricordato fino all’ultimo.

MASSAROSA (Lucca) Ha rischiato di essere fucilato come disertore e successivamente di perdere la vita un’infinità di volte durante la Resistenza che aveva combattuto da partigiano al di sopra della Linea Gotica, in terra parmense. Invece è stato risparmiato da quella cosa che ci piace chiamare destino, e questo gli ha consentito di tornare nella sua Massarosa, sulle colline versiliesi, di mettere su famiglia e di dedicare il resto della sua vita al lavoro della terra. Quello stesso destino che lunedì sera, per motivi altrettanto insondabili, ha deciso di porre fine all’esistenza di Elio Checchi come nessuno avrebbe mai potuto immaginare....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se ne va Elio Checchi, l’ultimo partigiano. Aveva 102 anni Notizie correlate Trattore si ribalta, muore a 102 anni l’ex partigiano Elio ChecchiMASSAROSA – Muore a 102 anni col trattore Elio Checchi, tragedia nel pomeriggio di ieri (27 aprile) a Bozzano, frazione del comune lucchese. Valtaro in lutto: muore a 102 anni il partigiano Elio CecchiÈ morto a 102 anni il partigiano Elio Checchi, protagonista della Resistenza nella zona di Borgotaro.