Trattore si ribalta muore a 102 anni l’ex partigiano Elio Checchi

Un uomo di 102 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Bozzano, frazione del comune lucchese, dopo un incidente con il suo trattore. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, secondo le prime ricostruzioni, il trattore si è ribaltato durante le operazioni di lavoro. L’uomo era noto per aver partecipato alla lotta partigiana in passato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita.

MASSAROSA – Muore a 102 anni col trattore Elio Checchi, tragedia nel pomeriggio di ieri (27 aprile) a Bozzano, frazione del comune lucchese. L’anziano agricoltore, figura molto conosciuta sul territorio, è rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo agricolo mentre si trovava in un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava raggiungendo il proprio oliveto quando il trattore si è improvvisamente capovolto. L’allarme è stato dato da una persona che collaborava saltuariamente con lui nei lavori agricoli, preoccupata per il mancato rientro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo rimasto sotto il mezzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trattore si ribalta, muore a 102 anni l’ex partigiano Elio Checchi Notizie correlate Valtaro in lutto: muore a 102 anni il partigiano Elio CecchiÈ morto a 102 anni il partigiano Elio Checchi, protagonista della Resistenza nella zona di Borgotaro. Leggi anche: Muore a 102 anni travolto dal trattore: il lutto per la scomparsa di Elio Cecchi Approfondimenti e contenuti Si parla di: Si ribalta col trattore a 102 anni, addio a Elio Checchi. Trattore si ribalta in Versilia, muore l'ex partigiano Elio Checchi: aveva 102 anni, combatté anche a BorgotaroE’ l’ex partigiano di 102 anni Elio Checchi, l’anziano morto nel tardo pomeriggio di ieri a Massarosa (Lucca), in Versilia, nel ribaltamento del trattore che stava conducendo. Cordoglio della sindaca ... gazzettadiparma.it Trattore si ribalta in Versilia, muore ex partigiano di 102 anniLa vittima è Elio Checchi, combattente della Resistenza: cordoglio della sindaca figura di riferimento per la comunità ... gonews.it