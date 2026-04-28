Valtaro in lutto | muore a 102 anni il partigiano Elio Cecchi

Il partigiano Elio Checchi è deceduto all’età di 102 anni. È stato protagonista della Resistenza nella zona di Borgotaro e la sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità locale. La sua presenza si è fatta notare durante gli anni della guerra di liberazione, e il suo ruolo nella storia della regione è ricordato da molti. La notizia ha fatto il giro del territorio, lasciando un vuoto tra le persone che lo hanno conosciuto.

È morto a 102 anni il partigiano Elio Checchi, protagonista della Resistenza nella zona di Borgotaro. “Contadino, legato alla sua terra e alla sua famiglia, figura di riferimento per la nostra comunità e per l'Anpi venuto a mancare oggi all'affetto dei suoi cari per un tragico incidente” ricorda.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mario Ciavaglia muore a 102 anni, “testimone diretto degli anni più duri della storia italiana” Suvereto in lutto: muore a 45 anni Mircea Seu, il bikerIl borgo di Suvereto si ferma in un silenzio doloroso per la scomparsa improvvisa di Mircea Seu, un uomo di 45 anni strappato alla vita da una...