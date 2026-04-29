Se n’è andato Sergio Longoni il fondatore del negozio di articoli sportivi da 100 milioni di fatturato
Sergio Longoni, fondatore di una catena di negozi di articoli sportivi con un fatturato di 100 milioni di euro, è deceduto a 83 anni dopo aver combattuto una malattia. La sua vita si è svolta a Barzanò, in provincia di Lecco, dove aveva costruito un'impresa di successo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, suscitando cordoglio tra amici e collaboratori.
Barzanò (Lecco), 29 aprile 2026 – Addio Sergio Longoni. Si è spento all'età di 83 anni dopo una malattia l'imprenditore amante della montagna che aveva creato un impero di punti vendita. Era nata nel negozio di calzature della madre e del padre l’avventura di Sergio Longoni, partito dalla Brianza, dal centro di Barzanò, per creare un impero di una ventina di punti vendita e cento milioni di euro di fatturato. Dopo Barzanò aprì un negozio a Cinisello Balsamo e a quel punto iniziò una grande espansione fino ad arrivare alla fondazione nel 2002 del marchio DF Sport Specialist che conta oggi 14 punti vendita tra Lombardia, Emilia Romagna, Svizzera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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