Nel negozio di articoli sportivi per rubare una giacca col coltello a serramanico

Armato di coltello a serramanico ha cercato di portarsi via un giubbotto da un noto negozio di articoli sportivi di Brescia, ma è stato fermato in flagrante prima dall'addetto alla sorveglianza, poi dagli agenti di Polizia. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e con un passato di guai giudiziari, tra cui tentata estorsione, rapina e spaccio di droga. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva strappato l’anti-taccheggio da un capo d’abbigliamento e si era diretto verso l’uscita del negozio Cisalfa di via Dalmazia senza pagarlo. A bloccarlo, prima dell’arrivo della Polizia, sono stati il direttore e l’addetto alla vigilanza, che hanno subito allertato il 112. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato il ladro ancora all’interno, controllato a vista dell’addetto alla vigilanza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

