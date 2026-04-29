Se l' è andata a cercare | De Corato shock dopo il pestaggio per aver strappato i manifesti per Ramelli

Nella serata di mercoledì 29 aprile, un uomo è stato aggredito in zona Città Studi dopo aver strappato un manifesto che annunciava un corteo commemorativo per Sergio Ramelli. L'episodio ha coinvolto presunti appartenenti all'estrema destra, che avrebbero reagito con violenza all'atto. La vittima ha subito un pestaggio sul luogo dell'aggressione. L'evento ha generato commenti e reazioni tra le persone presenti.

L'uomo picchiato in zona Città Studi dopo avere strappato un manifesto che annunciava il corteo di commemorazione per Sergio Ramelli la sera di mercoledì 29 aprile, da parte di presunti appartenenti all'estrema destra? Quasi se l'è andata a cercare. È il senso delle parole (pur di condanna.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Picchiato per aver strappato i manifesti di Ramelli. De Corato: "Condanno, ma se l'è andata a cercare"L'uomo picchiato in zona Città Studi dopo avere strappato un manifesto che annunciava il corteo di commemorazione per Sergio Ramelli la sera di... Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Manutenzione rete idrica a Corato, stop all’acqua: orari e punti rifornimento; Nuova Matteotti Corato, coach Ambrico: Stagione oltre ogni aspettativa, siamo stati impavidi; Dentro o fuori: la Virtus Corato si gioca tutto al Palalosito; Tutto in 40 minuti, la Fas Basket Corato chiude la Regular Season a Monopoli. Picchiato per aver strappato i manifesti di Ramelli. De Corato: Condanno, ma se l'è andata a cercareL'ex vice sindaco di Milano condanna il gesto ma aggiunge che l'uomo si era messo a strappare i manifesti proprio il giorno della morte di Ramelli. Più netta la condanna di Romano La Russa che cita Al ... milanotoday.it Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) se l’è andata a cercareIl gruppo è sceso da una Golf e ha aggredito il giovane nel luogo di commemorazione dell'attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia ... ilfattoquotidiano.it Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): "Se l'è cercata". L'aggressione nella zona dove stasera sarà commemorato il giovane del Fronte della gioventù #ANSA - facebook.com facebook