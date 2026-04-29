Picchiato per aver strappato i manifesti di Ramelli De Corato | Condanno ma se l' è andata a cercare

Un uomo è stato aggredito in zona Città Studi dopo aver rimosso un manifesto che pubblicizzava un corteo commemorativo dedicato a Sergio Ramelli, nella serata di mercoledì 29 aprile. L'aggressione è avvenuta da parte di persone considerate appartenenti all'estrema destra. De Corato ha condannato l'episodio, ma ha anche commentato che l’uomo avrebbe in qualche modo attirato l’attenzione sulla vicenda.