Picchiato per aver strappato i manifesti di Ramelli De Corato | Condanno ma se l' è andata a cercare
Un uomo è stato aggredito in zona Città Studi dopo aver rimosso un manifesto che pubblicizzava un corteo commemorativo dedicato a Sergio Ramelli, nella serata di mercoledì 29 aprile. L'aggressione è avvenuta da parte di persone considerate appartenenti all'estrema destra. De Corato ha condannato l'episodio, ma ha anche commentato che l’uomo avrebbe in qualche modo attirato l’attenzione sulla vicenda.
L'uomo picchiato in zona Città Studi dopo avere strappato un manifesto che annunciava il corteo di commemorazione per Sergio Ramelli la sera di mercoledì 29 aprile, da parte di presunti appartenenti all'estrema destra? Quasi se l'è andata a cercare. È il senso delle parole (pur di condanna.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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