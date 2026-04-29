Se gli dai una coltellata questo video diventa virale | sgominata baby gang a Gioia Tauro

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di cinque giovani, tutti tra i 16 e i 20 anni, coinvolti in un’attività di baby gang a Gioia Tauro. Le indagini sono partite da alcune frasi pronunciate durante un episodio di violenza, tra cui una frase minacciosa riguardante la viralità di un video di aggressione. Le autorità hanno raccolto elementi che collegano i giovani a comportamenti violenti e a episodi di intimidazione.

“Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di cinque giovani, di età compresa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Baby Gang, il video dell'arresto diffuso dai Carabinieri: l'artista sfoggia armi di vario tipo Rapinavano ragazzini con coltelli e tirapugni di metallo, sgominata baby gang: fermati tre minori tra i 15 e i 17 anniCon la scusa di chiedere un euro per le sigarette avvicinavano i loro coetanei e, sotto la minaccia di un coltello e di un tirapugni di metallo, li... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Dagli una coltellata e il video diventa virale: a Gioia Tauro smantellata una baby?gang, cinque indagati; Operazione Marijoa a Gioia Tauro, sgominata una baby-banda accusata di violenze e sopraffazioni; Duro colpo alla baby gang in Calabria, cinque misure cautelari. I ragazzi di Gioia Tauro vincono 1-0 il match disputatesi al centro tecnico federale di Catanzaro. Il responsabile del settore giovanile, Bagalà: «Nulla accade per caso. È una bella base da cui ripartire». - facebook.com facebook