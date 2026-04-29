Reggio Calabria se gli dai una coltellata il video va virale | smantellata gang dell' orrore

A Reggio Calabria è stata smantellata una banda coinvolta in episodi violenti. Gli indagati, tra i 20 e i 22 anni, sono accusati di aver partecipato ad azioni che hanno attirato l’attenzione dei media online, dove alcuni video mostrano atti di violenza. Le indagini hanno portato all’arresto di alcuni membri, mentre altri sono ancora ricercati. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche sulla rete di rapporti tra i sospettati.

Avrebbero fatto parte di una gang resasi responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Per questo, i carabinieri di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Per tre di loro il gip ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per gli altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra le accuse contestate figurano l'associazione per delinquere, il sequestro di persona, gli atti persecutori, la violazione di domicilio, la detenzione e la fabbricazione di armi e l'uccisione di animali.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, "se gli dai una coltellata il video va virale": smantellata gang dell'orrore Notizie correlate Leggi anche: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale": sgominata baby gang a Gioia Tauro Leggi anche: Baby Gang, il video dell'arresto diffuso dai Carabinieri: l'artista sfoggia armi di vario tipo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; IL REGGIO CALABRIA STREET FOOD FEST FESTEGGIA LA LIBERAZIONE: 12 ORE NO STOP TRA SAPORI E DIVERTIMENTO; Ricusata la lista Ogni giorno Reggio Calabria · ilreggino.it; Teatro nei Musei: a Reggio Calabria lo spettacolo prende vita tra arte, storia e cultura. Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata banda del terrore a Reggio, 3 arrestiComplessivamente cinque gli indagati di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Tra i reati contestati sequestro di persona, atti persecutori e uccisione di animali ... ilvibonese.it 'Se gli dai una coltellata, il video diventa virale', tre giovani arrestati(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 APR - Se gli dai una coltellata, questo video diventa virale. È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro su al ... msn.com Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione della lista "Battaglia Sindaco" - facebook.com facebook