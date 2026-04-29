Se gli dai una coltellata diventa virale Fermata gang a Gioia Tauro per violenza su soggetti fragili

I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e della stazione di Melicucco hanno arrestato un gruppo coinvolto in episodi di violenza su soggetti fragili. Durante le indagini, sono state raccolte dichiarazioni e immagini che contengono frasi shock, tra cui una che suggerisce l’idea di rendere virale una violenza con un coltello. L’operazione, denominata “Marijoia”, ha portato alla fermata della gang coinvolta.

“Se gli dai una coltellata questo video diventa virale ”. È una delle frasi choc inserite negli atti dell’operazione “Marijoia” condotta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e della stazione di Melicucco. Al centro una banda di soggetti, di cui non è stata resa nota la nazionalità e l’identità, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Le cronache parlano di baby-gang ma vista l’età abbondantemente adulta e maggiorenne, è difficile definire in questo modo un gruppo di persone che sono attualmente soggette a misure cautelari con l’ipotesi di reato di associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, fabbricazione e detenzione di armi - tra cui bottiglie incendiarie - e uccisione di animali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Se gli dai una coltellata diventa virale”. Fermata gang a Gioia Tauro per violenza su soggetti fragili Notizie correlate Leggi anche: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale": sgominata baby gang a Gioia Tauro “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia TauroAll'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gioia Tauro, Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby banda del terrore; Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby gang del terore a Gioia Tauro; Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovani; 'Se gli dai una coltellata, il video diventa virale', tre giovani arrestati. Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia TauroAll'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età ... fanpage.it Se gli dai una coltellata diventa virale. In Calabria sgominata baby gang del terroreL'operazione, denominata 'Marijoa', scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnera ... zoom24.it Primo maggio, manifestazione dei sindacati al Porto di Gioia Tauro: Cgil, Cisl e Uil su lavoro e sicurezza - facebook.com facebook Gang "Se lo accoltelli diventa virale". Orrore a Gioia Tauro x.com