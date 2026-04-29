Se gli dà una coltellata questo video diventa virale A Melicucco baby banda ha creato un’atmosfera da Gomorra | 5 misure cautelari

A Melicucco, un episodio di violenza ha attirato l’attenzione dopo che un video in cui si vede una persona ferita con un coltello è diventato virale. L’inchiesta denominata “Marijoa” ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari e ha ricostruito un episodio caratterizzato da comportamenti violenti e spettacolarizzati. Questa operazione delle forze dell’ordine è culminata con un blitz all’alba, che ha portato all’arresto di alcuni soggetti coinvolti.

Una violenza brutale, ostentata e trasformata in spettacolo. È questo il quadro inquietante emerso dall’ inchiesta “Marijoa”, che all’alba di oggi ha portato al blitz dei carabinieri. L’indagine ha svelato cosa avveniva a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, dove agiva una vera e propria “baby-banda del terrore”, responsabile di una lunga serie di episodi criminali ai danni di persone fragili. Su richiesta della Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, il gip ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Sono finiti agli arresti domiciliari Salvatore Carbone, Francesco Bono e Francesco Oppedisano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se gli dà una coltellata, questo video diventa virale”. A Melicucco, baby banda ha creato “un’atmosfera da Gomorra”: 5 misure cautelari Notizie correlate Leggi anche: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale": sgominata baby gang a Gioia Tauro “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia TauroAll'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Se gli dai una coltellata questo video diventa virale: sgominata baby gang nel Reggino; 'Se gli dai una coltellata, il video diventa virale', tre giovani arrestati; Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovani; Se gli dai una coltellata il video diventa virale: arrestati tre giovani, tra le accuse sequestro di persona e uccisione di animali. «Se gli dai una coltellata il video diventa virale»: arrestati tre giovani, tra le accuse sequestro di persona e uccisione di animaliUn orrore pianificato per i social, dove la violenza estrema diventa contenuto da condividere. È lo scenario inquietante emerso dall'operazione «Marijoa», condotta ... leggo.it Operazione Marijoa a Gioia Tauro (RC). Se gli dai una coltellata questo video diventa viraleSe gli dai una coltellata questo video diventa virale. È una delle frasi choc captate dai carabinieri nei video sequestrati, emblema di una violenza ostentata, esibita e trasformata in spettacolo. ilmetropolitano.it Melicucco, cinque giovani indagati per violenze e soprusi: misure cautelari dopo le frasi choc emerse dalle indagini “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. È una delle frasi choc emerse nelcorso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, han - facebook.com facebook