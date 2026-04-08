Addio a Sabino Parisi tra i maestri delle luminarie salentine nel mondo

Il Salento si è svegliato con la scomparsa di Sabino Parisi, noto come “Mesciu Sabinu”, che ha gestito l’azienda di luminarie Parisi. Figura di rilievo nel settore, ha contribuito a diffondere la tradizione delle luminarie salentine oltre i confini della regione. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra chi ha fatto della lavorazione delle luci un’arte.

TAURISANO – Il Salento piange “Mesciu Sabinu”, titolare dell’azienda luminarie Parisi e tra i maestri che hanno fatto conoscere questa tradizione al mondo. Si è spento nelle scorse ore Sabino Parisi, a Taurisano, luogo dove è nata l’azienda familiare che fin dal 1876 si è sviluppata e cresciuta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Addio Natale, in Germania arrivano le luminarie per il Ramadan. Sardone: “Sono sconcertata”Una volta le luminarie seminate nelle capitali europee facevano riferimento al Natale, o a qualche festa tradizionale derivante dalle nostre radici... Aziende salentine cercano personale: 417 offerte di lavoro nel SalentoNumeri sensibilmente in ribasso rispetto a quelli di una settimana fa, ma intanto giovedì 26 febbraio al centro per l’impiego di Poggiardo si terrà... Addio a Sabino Parisi, tra i maestri delle luminarie salentine nel mondoMorto il volto della storica azienda che ha reso noto il territorio per questa speciale tradizione. Nel 2021 l’allestimento in piazza Duomo a Lecce per la collezione di Dior Cruise ... lecceprima.it Addio a Sabino Parisi, ha fatto conoscere le luminarie salentine nel mondoAddio a Sabino Parisi, storico titolare dell’azienda di luminarie Parisi, che ha contribuito con la sua arte a far conoscere le tradizionali ... msn.com