In diverse città europee, tra cui Londra, Milano e Madrid, sono state notate affissioni con la parola ‘Scusa’ scritta in varie lingue. Accanto alla parola, compare un’immagine stilizzata di un pinguino. Le affissioni sono apparse recentemente e non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle loro origini o sul significato che intendono comunicare. La presenza delle scritte e dell’immagine ha attirato l’attenzione dei passanti e degli osservatori.

Alcune misteriose affissioni sono apparse in tre città europee: Londra, Milano e Madrid. La scritta ‘Scusa’ nelle diverse lingue è accompagnata dall’immagine stilizzata di un pinguino. Le gigantesche scritte “ SORRY ”, “ SCUSA ” e “ LO SIENTO ” hanno incuriosito cittadini e turisti: tanti i passanti che si fermano a guardare e anche a fotografare i grandi manifesti. Ma cosa significano queste affissioni? Il mistero al momento è ancora fitto, ma il pinguino potrebbe far riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari. La band è tra l’altro stata annunciata nella line-up ufficiale del concerto del 1° maggio a Roma. Ma cosa vogliono comunicarci i PTN?...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Scusa’, la misteriosa scritta apparsa in varie città: ecco cosa potrebbe essere

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